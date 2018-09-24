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Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21
Surfer написав:
Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.
Окупаемость год, ну может у человека включают теплоноситель 95*С с 15 октября и 15 апреля выключают и площадь квартиры 100+, тогда 9500 за сезон окупится. И самое главное - он может установить его без оглядки на соседей. С распределителями ставь - не ставь, а пока половина не установит, ничего не получится.
Присоединяюсь к словам форумчанина с похожей аватаркой. Хотелось бы экспериментальных данных от первопроходцев.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44
Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.
Згоден - ватє похєр все. Лампочку, курво, не міняє ніхто на своєму поверсі, та ще й тупо викручують, виблядки ! Ані позамітати, ані прибиральницю оплатити не хочуть . Як ми ще існуємо як держава з такою кількістю вати ? ... Лише всупереч . Активістам (яких 3% !), що хочуть щось змінити в нашій країні,треба пам"ятники ставити.
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maxprofit
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:09
Постанова вроде и хорошая... но опять же 50% населения становиться заложниками у остальных 50% идиотов которым на все плевать. Совка как 25+ лет уже нет а нет, он во все щели прет.. опять коллективная обязаловка - пол подъезда. Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает. То есть никого не надо упрашивать все решает господин "кошелек". Ну а самые тупые ватодоксы просто вымрут как класс при этом.
summacut написав:
Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону.
... я вас прекрасно понимаю. Мы тоже собирали на счетчик домовой. Это кошмар.. вонь пенсов - все пропало, вы все разворуете, вопли жлобов - а давайте напишем ЖЕК/депутату/меру..хз куда и вот путь они поставят.. откровенные скоты с логикой хрен заплачу все равно никуда не денетесь, система то общая.
На меня и еше пару человек что ставили счетчик, участковый принес СЕМЬ понимаете 7 жалоб от пенсов с 144 квартирного дома что мы занимаемся мошенничеством. Причем не одна сволота из них так ни копейки и не сдала, заявы конечно выкинули в мусор так как как можно обмануть того кто ничего не сдал) тем более счетчик мы поставили и он работает уже не один год.... но сам факт контингента обитателей и его менталитет(((.
PS Так что если кто то думает, что 50% собрать просто.. ну есть еще кто верит сказкам__.. ну или с соседями очень повезло))..
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Джон
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