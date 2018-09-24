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Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21
Surfer написав:
Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.
Окупаемость год, ну может у человека включают теплоноситель 95*С с 15 октября и 15 апреля выключают и площадь квартиры 100+, тогда 9500 за сезон окупится. И самое главное - он может установить его без оглядки на соседей. С распределителями ставь - не ставь, а пока половина не установит, ничего не получится.
Присоединяюсь к словам форумчанина с похожей аватаркой. Хотелось бы экспериментальных данных от первопроходцев.
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summacut
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44
Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.
Згоден - ватє похєр все. Лампочку, курво, не міняє ніхто на своєму поверсі, та ще й тупо викручують, виблядки ! Ані позамітати, ані прибиральницю оплатити не хочуть . Як ми ще існуємо як держава з такою кількістю вати ? ... Лише всупереч . Активістам (яких 3% !), що хочуть щось змінити в нашій країні,треба пам"ятники ставити.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:09
Постанова вроде и хорошая... но опять же 50% населения становиться заложниками у остальных 50% идиотов которым на все плевать. Совка как 25+ лет уже нет а нет, он во все щели прет.. опять коллективная обязаловка - пол подъезда. Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает. То есть никого не надо упрашивать все решает господин "кошелек". Ну а самые тупые ватодоксы просто вымрут как класс при этом.
summacut написав:
Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону.
... я вас прекрасно понимаю. Мы тоже собирали на счетчик домовой. Это кошмар.. вонь пенсов - все пропало, вы все разворуете, вопли жлобов - а давайте напишем ЖЕК/депутату/меру..хз куда и вот путь они поставят.. откровенные скоты с логикой хрен заплачу все равно никуда не денетесь, система то общая.
На меня и еше пару человек что ставили счетчик, участковый принес СЕМЬ понимаете 7 жалоб от пенсов с 144 квартирного дома что мы занимаемся мошенничеством. Причем не одна сволота из них так ни копейки и не сдала, заявы конечно выкинули в мусор так как как можно обмануть того кто ничего не сдал) тем более счетчик мы поставили и он работает уже не один год.... но сам факт контингента обитателей и его менталитет(((.
PS Так что если кто то думает, что 50% собрать просто.. ну есть еще кто верит сказкам__.. ну или с соседями очень повезло))..
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Джон
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Додано: Пон 15 жов, 2018 11:15
Джон написав:
Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает.
Интересный вопрос, как будут рассчитывать потребление тем, кто такие распределители не установил. Ведь распределитель - это технически не счетчик, а просто интегратор произведения разности температур на время и некий коэффициент (учитывающий мощность радиаторов в конкретной точке, и, по хорошему, зависимость мощности от дельты). Хотелось бы почитать методику расчета доли потребления теми, кто такой распределитель не установил. Им должны вменить какое-то кол-во радиаторов какого-то типа, а также, необходимо знать какова была температура теплоносителя (хотя бы средняя) за прошедший месяц дабы посчитать их потребление. Ну если температуру, возможно, можно глянуть по домовому счетчику (если он предоставляет такую статистику), то как учесть все отопительные приборы. Вот не пускает человек в квартиру, это его право, сколько радиаторов ему вменить? Так, чтобы под окном помещались?
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summacut
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