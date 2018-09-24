Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Додано: Нед 14 жов, 2018 22:09

summacut написав: Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону. Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону.

Постанова вроде и хорошая... но опять же 50% населения становиться заложниками у остальных 50% идиотов которым на все плевать. Совка как 25+ лет уже нет а нет, он во все щели прет.. опять коллективная обязаловка - пол подъезда. Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает. То есть никого не надо упрашивать все решает господин "кошелек". Ну а самые тупые ватодоксы просто вымрут как класс при этом.... я вас прекрасно понимаю. Мы тоже собирали на счетчик домовой. Это кошмар.. вонь пенсов - все пропало, вы все разворуете, вопли жлобов - а давайте напишем ЖЕК/депутату/меру..хз куда и вот путь они поставят.. откровенные скоты с логикой хрен заплачу все равно никуда не денетесь, система то общая.На меня и еше пару человек что ставили счетчик, участковый принес СЕМЬ понимаете 7 жалоб от пенсов с 144 квартирного дома что мы занимаемся мошенничеством. Причем не одна сволота из них так ни копейки и не сдала, заявы конечно выкинули в мусор так как как можно обмануть того кто ничего не сдал) тем более счетчик мы поставили и он работает уже не один год.... но сам факт контингента обитателей и его менталитет(((.PS Так что если кто то думает, что 50% собрать просто.. ну есть еще кто верит сказкам__.. ну или с соседями очень повезло))..