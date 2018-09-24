Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...

Додано: Пон 15 жов, 2018 15:59

Вертикальная разводка - это каждый радиатор подключен отдельным стояком, такая система дешевле и именно она реализована в большинстве домов.

Горизонтальная разводка - это на помещение (квартиру) есть один стояк подачи и один стояк обратки, а уже к каждому радиатору горизонтально идут трубы от этих стояков. Горизонтальных веток по помещению может быть одна, а может и несколько, все зависит от планировки и расположения стояков подачи/обратки.

Плюс горизонтальной разводки - бОльшая разница температур между подачей и обраткой, и, как следствие, техническая возможность и экономическая целесообразность установить индивидуальный счетчик тепла, именно счетчик, конструкционно состоящий из двух термопар (градусников) и счетчика расхода теплоносителя (аля водяной) вне зависимости от желания соседей.

Установка счетчика (именно счетчика) для вертикальной системы отопления технически невозможна по причине недостаточного падения температуры в радиаторе (нужно не менее 3 градусов). Некоторые пишут, что можно исхитриться, затормозив поток через радиатор, добиться желаемого понижения температуры обратки в сравнении с подачей, но экономический смысл сей затеи сомнителен, ибо тепловой счетчик стоит не менее 10000 грн. и нужен он на каждый стояк.

Те коробочки, которые вроде бы как разрешили устанавливать для учета, являются не счетчикам, а распределителем или измерителям доли тепловой энергии, которую рассеял каждый конкретный радиатор. А общее кол-во потребленной энергии измеряет уже общедомой счетчик.

Распределителей этих нужно столько, сколько у Вас отдельных радиаторов, подключенных к системе ЦО (если полотенцесушитель подключен к системе ГВС, то он не в счет).

Если какие-то из батарей у Вас хронически холодные, то распределитель поможет Вам доказать это и не платить за тепло, которое по факту этим радиатором рассеяно не было, а по квитанциям было.

Если кто-то "понаделал теплые полы" от ЦО, то это прямое нарушение и за такое должны наказывать. Если теплые полы от автономного котла, у Вас ничего не воруют.

Если Вы активно используете мощные электроприборы (электрокамин, бойлер) в ночное время, перейдите на двузонный учет электроэнергии. Ночью (с 23 до 7) будет полцены. Бюджет перехода около 2000 грн. Окупаемость рассчитывается индивидуально в зависимости от мощности приборов и примерного профиля их использования.

Вжарим томосом по автокефалии