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Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла у старих...
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21
Surfer написав:
Выше писали про установку счетчиков в гогризонтальной системе отопления. Почти те же деньги , окупаемость - примерно сезон. Как говорится - бинго.
Окупаемость год, ну может у человека включают теплоноситель 95*С с 15 октября и 15 апреля выключают и площадь квартиры 100+, тогда 9500 за сезон окупится. И самое главное - он может установить его без оглядки на соседей. С распределителями ставь - не ставь, а пока половина не установит, ничего не получится.
Присоединяюсь к словам форумчанина с похожей аватаркой. Хотелось бы экспериментальных данных от первопроходцев.
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summacut
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44
Народу тупо пох, им ничего не надо, их все устраивает. Их устраивает год созерцать стены после пожара, их устраивает грязь в подъезде (по 20 грн./мес собрать уборщице тот еще квест), их устраивает грязь во дворе, устраивают моргающая люминесцентная лампа в лифте (вторая сгорела полгода назад, тогда же подали заявку). А вы про 300$ на коробки на батарею.
Згоден - ватє похєр все. Лампочку, курво, не міняє ніхто на своєму поверсі, та ще й тупо викручують, виблядки ! Ані позамітати, ані прибиральницю оплатити не хочуть . Як ми ще існуємо як держава з такою кількістю вати ? ... Лише всупереч . Активістам (яких 3% !), що хочуть щось змінити в нашій країні,треба пам"ятники ставити.
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maxprofit
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:09
Постанова вроде и хорошая... но опять же 50% населения становиться заложниками у остальных 50% идиотов которым на все плевать. Совка как 25+ лет уже нет а нет, он во все щели прет.. опять коллективная обязаловка - пол подъезда. Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает. То есть никого не надо упрашивать все решает господин "кошелек". Ну а самые тупые ватодоксы просто вымрут как класс при этом.
summacut написав:
Такая вонь была, словами не передать. 20 с***, сраных долларов, которые за сезон несколько раз отбиваются, собирали несколько месяцев, ели успели к сезону.
... я вас прекрасно понимаю. Мы тоже собирали на счетчик домовой. Это кошмар.. вонь пенсов - все пропало, вы все разворуете, вопли жлобов - а давайте напишем ЖЕК/депутату/меру..хз куда и вот путь они поставят.. откровенные скоты с логикой хрен заплачу все равно никуда не денетесь, система то общая.
На меня и еше пару человек что ставили счетчик, участковый принес СЕМЬ понимаете 7 жалоб от пенсов с 144 квартирного дома что мы занимаемся мошенничеством. Причем не одна сволота из них так ни копейки и не сдала, заявы конечно выкинули в мусор так как как можно обмануть того кто ничего не сдал) тем более счетчик мы поставили и он работает уже не один год.... но сам факт контингента обитателей и его менталитет(((.
PS Так что если кто то думает, что 50% собрать просто.. ну есть еще кто верит сказкам__.. ну или с соседями очень повезло))..
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Джон
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Додано: Пон 15 жов, 2018 11:15
Джон написав:
Ну вот кто составлял его, там разве непонятно - если часть жильцов ставит приборы учета, то рост оплаты остальным ватоголовым жителям автоматически возрастает.
Интересный вопрос, как будут рассчитывать потребление тем, кто такие распределители не установил. Ведь распределитель - это технически не счетчик, а просто интегратор произведения разности температур на время и некий коэффициент (учитывающий мощность радиаторов в конкретной точке, и, по хорошему, зависимость мощности от дельты). Хотелось бы почитать методику расчета доли потребления теми, кто такой распределитель не установил. Им должны вменить какое-то кол-во радиаторов какого-то типа, а также, необходимо знать какова была температура теплоносителя (хотя бы средняя) за прошедший месяц дабы посчитать их потребление. Ну если температуру, возможно, можно глянуть по домовому счетчику (если он предоставляет такую статистику), то как учесть все отопительные приборы. Вот не пускает человек в квартиру, это его право, сколько радиаторов ему вменить? Так, чтобы под окном помещались?
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summacut
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:11
Джон написав:
На меня и еше пару человек что ставили счетчик, участковый принес СЕМЬ понимаете 7 жалоб от пенсов с 144 квартирного дома что мы занимаемся мошенничеством.
У нас тоже 144-квартирный дом. Обошлось без заяв. Условия были такие, кто сдает - платит по счетчику, кто не сдает - по норме. Как я понимаю, счетчик насчитал какие-то гигакалории, из них вычли гигакалории не плативших за счетчик по норме, а остальное раскидали на плативших пропорционально площадям. До НГ не платившие деньги занесли, которые были потом потрачены на общедомовые нужды.
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summacut
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:13
summacut написав:
Без инвентаризации всего этого барахла и установки счетчиков (распределителей) всем более-менее честного учета не получится. Да и учет сам по себе не экономит, история знает много примеров, особенно в домах малой этажности, когда установка общедомового счетчика приводила к увеличению сумм. Экономит регулировка и деньги на установку распределителей на половину батарей (ессно с аппаратурой регулировки) в доме одного порядка с суммой установки ИТП. А это уже регулировка и реальная экономия.
Как бы не очень разбираюсь в "разводках труб", но хотел бы разобраться. То что вы написали - пока, что темный лес. Какого типа разводка у нас в квартире - затрудняюсь определить. На северной стороне теплоноситель заходит по горизонтальной трубе. На южной стороне - теплоноситель заходит по вертикальным трубам к батареям. Имеем кучу проблем. Цены в счетах фантастические - люди не верят даже. Всегда дом очень плохо прогревался - находимся далеко от котельной , и котельная не благополучная в целом. У нас пару лет как поставили счетчик на дом. Но насчитывать стали еще больше.
Тут прочитал - что нужно проверять такой счетчик. Вторая проблема - в дом теплоноситель доходит по остаточному принципу и еле теплый. Это первая проблема. Вторая проблема - многие понаделали "теплые полы", поставили автономны котлы, и где пропадает наш теплоноситель - даже если доходит до дома - загадка. скорее всего накручено и на входе в дом и потом по разводке труб в доме. Но ценники в квитанциях огромные, а тепла нет. Хотелось бы счетчики или автономный котел - но с реальными показателями. Платим по общедомовому счетчику - огромные суммы - хотя тепла иногда нет совсем. В прошлом году весь декабрь были батареи - ледяные. Вроде бы один сосед что-то у себя нахимичил вместе с сантехником ЖЭКа. Эти батареи ледяные вытягивают даже то тепло - которое нагрели электрокамином ( это еще огромные суммы в квитанциях за электричество) . Поясните чайнику - как понять вертикальная разводка или горизонтальная - где на что смотреть вообще - в чем критические моменты процесса? Не хотелось бы оплатить счетчики - у нас на 2-вушку - будет 4 счетчика ( четвертый в ванной "полотенцесушитель" - (в него иногда все же заходит тепло по вертикальной трубе, в отличие от кухни и комнат), которые будут считать невесть что.
На что обращать внимание ? Во что вникать ?
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kalinavalera1
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:59
Вертикальная разводка - это каждый радиатор подключен отдельным стояком, такая система дешевле и именно она реализована в большинстве домов.
Горизонтальная разводка - это на помещение (квартиру) есть один стояк подачи и один стояк обратки, а уже к каждому радиатору горизонтально идут трубы от этих стояков. Горизонтальных веток по помещению может быть одна, а может и несколько, все зависит от планировки и расположения стояков подачи/обратки.
Плюс горизонтальной разводки - бОльшая разница температур между подачей и обраткой, и, как следствие, техническая возможность и экономическая целесообразность установить индивидуальный счетчик тепла, именно счетчик, конструкционно состоящий из двух термопар (градусников) и счетчика расхода теплоносителя (аля водяной) вне зависимости от желания соседей.
Установка счетчика (именно счетчика) для вертикальной системы отопления технически невозможна по причине недостаточного падения температуры в радиаторе (нужно не менее 3 градусов). Некоторые пишут, что можно исхитриться, затормозив поток через радиатор, добиться желаемого понижения температуры обратки в сравнении с подачей, но экономический смысл сей затеи сомнителен, ибо тепловой счетчик стоит не менее 10000 грн. и нужен он на каждый стояк.
Те коробочки, которые вроде бы как разрешили устанавливать для учета, являются не счетчикам, а распределителем или измерителям доли тепловой энергии, которую рассеял каждый конкретный радиатор. А общее кол-во потребленной энергии измеряет уже общедомой счетчик.
Распределителей этих нужно столько, сколько у Вас отдельных радиаторов, подключенных к системе ЦО (если полотенцесушитель подключен к системе ГВС, то он не в счет).
Если какие-то из батарей у Вас хронически холодные, то распределитель поможет Вам доказать это и не платить за тепло, которое по факту этим радиатором рассеяно не было, а по квитанциям было.
Если кто-то "понаделал теплые полы" от ЦО, то это прямое нарушение и за такое должны наказывать. Если теплые полы от автономного котла, у Вас ничего не воруют.
Если Вы активно используете мощные электроприборы (электрокамин, бойлер) в ночное время, перейдите на двузонный учет электроэнергии. Ночью (с 23 до 7) будет полцены. Бюджет перехода около 2000 грн. Окупаемость рассчитывается индивидуально в зависимости от мощности приборов и примерного профиля их использования.
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summacut
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Додано: Пон 15 жов, 2018 23:17
maxprofit написав:
Як ми ще існуємо як держава з такою кількістю вати ? ... Лише всупереч . Активістам (яких 3% !), що хочуть щось змінити в нашій країні,треба пам"ятники ставити.
В наших активістів якась дуже дивна не здорова зацикленність на пам"ятниках. Направте свою діяльність та думки на зростання добробуту українців. Це суть та мета існування держави. В чому наші активісти ще активні - крім мрій про постанову собі паМ"ятників ? НЕ пишить ще й про розвал пам"ятників. Це щось таке зовсім не зрозуміле в загальнолюдскій культурі. Всі зберігають пам"ятники - не залежно - чи подобаються їм ті події, яким вони присвячені. Це історія народу- країни. Вона така - як є. Як що стоїть пам"ятник видатній "поганій людині" - то його будуть пам"ятати - як "погану людину", яка накоїла багато зла людям в країні - трагічні події - та погані - будут пам"ятати - як такі- дивлячись на пам"ятиники, щоб таке не повторювалося. Більше того - в різні часи - по різному оцінюють різні події. Та кожен має право оцінювати історію своєї країни. Якщо в ас демократія. Забувати історію своєі нації - це гірше за все. Така світова загальнокультурна думка.
Головне - що від активістів - чекали українці - це покращення убогого життя в країні, зростання зарплат та пенсій від 120 доларів - мінімальних при Януковичі. Бо дуже скрутне таке життя на 120 доларів в місяць. Навіщо така активність - що ми стали виживати - чи точніше - стали вимирати на 50 доларів в місяць ? Ми стали найгіршою по статкам країною в Європі, та у всьому світі ми передостанні? За що таким активістам пам"ятники ставити ? Забудьте про пам"ятники - ми убога країна - на передостанньому місці в світі. Тут немає чим пишатися. В нас багато проблем важливіших.
В нас- особисто - здають гроші на прибиральння - та не крадуть лампочки. Не такі вже бідні - щей добре виховані люди живуть. Не зрозумів до чого тут "активістам" до чужих осель, та чужих лампочок - як ви тут засуджували людей ? Ми платимо при цьому Жєку 500 гривень на місяць ні за що, та це ЖЄК повинен прибирати та лампочки вкручувати. Нова влада прийняла закон - що можна навіть без підписання договору з ЖEКом стягувати таку фальшиву "заборгованність" з мешканців через суд ! Зовсім ми послуг не маємо. Все ми робимо за власний кошт. Це все неподобство та кримінал! Та "активісти" по-вашому нами задоволені? Але це не їх справа - особисте та приватне життя !!! Чого вони ЖEками не займаються ? Це - особиста приватна справа - як жити людині в себе дома - при світлі - чи без нього. В нашому домі не самі бідні люди мешкають ( та не дуже й багаті, середній клас). А в більшості інших помешкань бідні пенси - та бюджетники. В них тупо немає грошей навіть на ліки та на їжу - при зубожінні пенсії з 120 доларів - до аж 40-50 доларів на місяць - зовсім не можливо вижити. То грошей не мають люди. Вимирають. Вам за це пам"ятники ? А ще "ваті" потрібно платити ком. платежі фантастичні - взяті зі стелі з 50 доларів на мясяць доходу. Субсідія - теж облудна. То чого активісти прагнуть ? Збагачення рекетирів з ЖЄку , теплосеті та водоканалу?
Не вдале хазяйнування та активність в нашій країні - ви не згодні? Активісти якісь дуже деструктивно налаштовані - стосовно добробуту та навіть існування українського народу, до історії України та всього - за що не торкнуться.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 16 жов, 2018 00:38, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 23:35
summacut написав:
Те коробочки, которые вроде бы как разрешили устанавливать для учета, являются не счетчикам, а распределителем или измерителям доли тепловой энергии, которую рассеял каждый конкретный радиатор. А общее кол-во потребленной энергии измеряет уже общедомой счетчик.Распределителей этих нужно столько, сколько у Вас отдельных радиаторов, подключенных к системе ЦО (если полотенцесушитель подключен к системе ГВС, то он не в счет).
Спасибо за помощь. Хорошо - что появилась такая возможность - лучше так - чем никакого выхода совсем не было. Нужны первопроходцы. У нас двор закрыт на кодовый замок - и подъезды на кодовых замках - в доме 33 квартиры всего - практически все всех знают. Чужие у нас не ходят. Но все равно кто-то проник в подвал - и пытался открутить домовой счетчик. Двор закрыт - подъезд закрыт,там где вход в подвал, на подвале - где счетчик - еще отдельный свой третий замок. Свои жильцы - благополучные и не бедные. За чем им снимать счетчик ? Кроме работников Жэка не на кого и подумать. Как-то странно и криминально у нас все делается - цены на коммуналку - от монополистов - которые даже ничего не вложили в основные фонды, "продают" нам наше электричество, газ, воду ( все это по Конституции принадлежит населению страны, а не хозяевам теплосетей , горгазов и горводоканалов. Хотя эта "продажа" из серии "ночью в подворотне подбегает мужик и замахивается кирпичем - с криком - "купи кирпич! "
"Монополисты" наши - даже счетчики не устанавливают за свой счет. Их трудно даже обозначить как бизнесменов и монополистов, больше тянет на криминал
Вот это чисто "большой бизнес по-украински" . Скоро по магазинам со своими "весами для взвешивания продуктов" будем ходить
В цивилизованном мире все наоборот.
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kalinavalera1
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