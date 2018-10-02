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Уряд планує скасувати нульові
акцизи на ввезення...

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не продовжать дію нульових акцизів на ввезення електромобілів, які діють до кінця 2018 року.

Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34

нужные люди машины уже заменили, а остальные пусть платят... :)))
Тракторист
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