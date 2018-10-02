В Україні не продовжать дію нульових акцизів на ввезення електромобілів, які діють до кінця 2018 року.
Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34
Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
Додано: Чет 11 жов, 2018 02:04
Re: Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
какой-то фатальный день реальной зрады.
почитал выводы - очевидно они лежат несколько за пределами здравого смысла.
налогов там с гулькин хвост а вот рейтинг стремительно теряют даже среди сторонников. их уже покрывают **а в комментах превращая в фаллических дикобразов, придется либо давать вразумительные пояснения либо давать заднюю и менять решение.
еще и автоевросила, которую лично я до сего момента морально поддерживал, задумала совершенно глупейшую акцию против повышения цен на топливо.
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