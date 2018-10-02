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Уряд планує скасувати нульові
акцизи на ввезення...

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не продовжать дію нульових акцизів на ввезення електромобілів, які діють до кінця 2018 року.

Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34

нужные люди машины уже заменили, а остальные пусть платят... :)))
Тракторист
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Бабло побеждает зло.
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необдуманный шаг накануне выборов - ну что ж, им же хуже
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 02:04

Re: Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...

какой-то фатальный день реальной зрады.
почитал выводы - очевидно они лежат несколько за пределами здравого смысла.
налогов там с гулькин хвост а вот рейтинг стремительно теряют даже среди сторонников. их уже покрывают **а в комментах превращая в фаллических дикобразов, придется либо давать вразумительные пояснения либо давать заднюю и менять решение.
еще и автоевросила, которую лично я до сего момента морально поддерживал, задумала совершенно глупейшую акцию против повышения цен на топливо.
galex
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