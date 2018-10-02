В Україні не продовжать дію нульових акцизів на ввезення електромобілів, які діють до кінця 2018 року.
Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:34
Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення електромобілів в Україну.
Додано: Чет 11 жов, 2018 02:04
Re: Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
какой-то фатальный день реальной зрады.
почитал выводы - очевидно они лежат несколько за пределами здравого смысла.
налогов там с гулькин хвост а вот рейтинг стремительно теряют даже среди сторонников. их уже покрывают **а в комментах превращая в фаллических дикобразов, придется либо давать вразумительные пояснения либо давать заднюю и менять решение.
еще и автоевросила, которую лично я до сего момента морально поддерживал, задумала совершенно глупейшую акцию против повышения цен на топливо.
Додано: Чет 11 жов, 2018 06:24
И в чем же собственно говоря "глупость" данной акции? Лучше сидеть на диване?
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:30
gmh,
А дурість цієї ситуації полягає в тому, що в Укараїні за 2018-й рік продали близько 8 500 електромобілів, з них 230 нових електромобілів. І як ви вважаєте яку суму ПДВ сплатили б за 8 300 б/в електромобілів, якщо 80% з них - ци "бітки" з аукціонів США.
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:38
Рекомендую нищебродам с "евроавтосилы" идти бастовать под консульство Саудовской Аравии, России (пез питуна не обошлось, ага), США, Ирака, Кувейта, Ирана и прочим добытчикам нефти. Что и следовало доказать: еле наколядовали грошей на убитые тазики, а тут удар под дых - соляра подорожала!
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:18
И как это, позвольте спросить, относиться к цене на бензин?
Вообще знаете странная ситуация, цены повышаются постоянно, но есть те, кто абсолютно не против этого. Как такое может быть и что у этих людей в голове - для меня загадка. Т.е. им говорят - "вы будете платить больше, просто потому, что чинушам так захотелось", а они такие "Да, конечно, мы очень рады этому". Бред.
|