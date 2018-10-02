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Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:20
gmh написав:
Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.
Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:49
sequence написав: gmh написав:
Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.
Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?
Очень тождественное сравнение! Примерно как хрен с пальцем. Ну собственно т.е. делать ничего не нужно? А просто периодически откашливать? Ну что ж, успехов вам в этом деле.
Диванные войска они такие)
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gmh
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