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Уряд планує скасувати нульові
акцизи на ввезення...

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:20

  gmh написав:Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.

Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:49

  sequence написав:
  gmh написав:Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.

Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?


Очень тождественное сравнение! Примерно как хрен с пальцем. Ну собственно т.е. делать ничего не нужно? А просто периодически откашливать? Ну что ж, успехов вам в этом деле. :D Диванные войска они такие)
gmh
 
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