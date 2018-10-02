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Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:20
gmh написав:
Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.
Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:49
sequence написав: gmh написав:
Отдельно для таких боХатых как ты нужно оставить спец. заправки с "европейскими" ценами. Заправляйся на здоровье! Беда большинства населения и твоя в том числе - вы дальше своего носа не видите, и последствия повышения цен видимо для вас большая загадка.
Улыбнули. "дальше своего носа", ага. Я бы еще присоединился к акции под мэрией по поводу ремонта дорог во дворах, из-за чего сильно страдает ходовая моей машины. Недавно откашлял где-то 1000 баксов - знаете, сколько топлива можно залить за такие деньги?
Очень тождественное сравнение! Примерно как хрен с пальцем. Ну собственно т.е. делать ничего не нужно? А просто периодически откашливать? Ну что ж, успехов вам в этом деле.
Диванные войска они такие)
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gmh
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:06
Хто ходив до школи, хоч би через день, той зрозуміє, чому росте ціна бензина , якщо влітку нафта була ПА 60 дол. , а курс пА 26, тоді як сьогоднф нафта ПА 80, а курс пА 28 !!!
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:15
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60*26=1560 гр./бар.
80*28=2240 гр./бар.
2240-1560=680
100 / 1560 * 680 = 44%
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:31
Тобто літній бенз ПА 28 зараз повинен коштувати 28*1,44= 40 грн? А наразі він ПА 33 ? І це зразда, звичайно ! Страйкувати, однозначно !
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:44
Есть пытаннячко для знатоков математики :
Барр. $ Бенз,грн Барр,грн %
120 8 10 960 1,042
60 26 30 1560 1,923
% - стоимость бензина по отношению к стоимости барреля нефти.
10/(8*120)*100=1,042
30/(26*60)*100=1,923
Какого лешего при ПАДЕНИИ стоимости барреля в 2 раза, бензин ПОДОРОЖАЛ в 2 раза по отношению к стоимости бочки нефти ?
Сразу говорю - не бл..ер , даже рядом не стоял.
Востаннє редагувалось Surfer
в Чет 11 жов, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:48
Податки + девальвація
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:56
девальвация чего , извините ? приведено соотношение к валютным курсам. Удобней считать в долларах - считайте - получите тот же двукратный рост цены, или если точнее - неизменную цену при двукратном падении нефти. С какого ?
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:03
Податки /акцизи
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