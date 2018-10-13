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Уряд планує скасувати нульові
акцизи на ввезення...

Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:00

Re: Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...

  Surfer написав:Какого лешего при ПАДЕНИИ стоимости барреля в 2 раза, бензин ПОДОРОЖАЛ в 2 раза по отношению к стоимости бочки нефти ?


помню в РФ была шутка, когда задавался тот же вопрос, что мол при падении стоимости нефти бензин дорожает потому что нефтяные компании таким образом компенсируют свои убытки ))
galex
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