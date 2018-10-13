|
|
Уряд планує скасувати нульові акцизи на ввезення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:00
Surfer написав:
Какого лешего при ПАДЕНИИ стоимости барреля в 2 раза, бензин ПОДОРОЖАЛ в 2 раза по отношению к стоимости бочки нефти ?
помню в РФ была шутка, когда задавался тот же вопрос, что мол при падении стоимости нефти бензин дорожает потому что нефтяные компании таким образом компенсируют свои убытки ))
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор