Правоохоронці вилучили техніку та документи в ході обшуків в компанії Moneyveo.
Дивися повний текст СБУ провела обшуки в Moneyveo.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 20:20
СБУ провела обшуки в Moneyveo
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ провела обшуки в Moneyveo.
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:20
" все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы." осталось ИТ-оборудование взять в аренду вместе с мебелью и офисом, и тогда от фирмы вообще один воздух остаётся - все проверяющие просто утрутся :)
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