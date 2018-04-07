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СБУ провела обшуки в Moneyveo

СБУ провела обшуки в Moneyveo
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:20

СБУ провела обшуки в Moneyveo

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці вилучили техніку та документи в ході обшуків в компанії Moneyveo.

Дивися повний текст СБУ провела обшуки в Moneyveo.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:20

" все данные Moneyveo хранятся в облаке, а процессы автоматизированы." осталось ИТ-оборудование взять в аренду вместе с мебелью и офисом, и тогда от фирмы вообще один воздух остаётся - все проверяющие просто утрутся :)
LutsMan
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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