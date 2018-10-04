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Санкції США проти Ірану
вдарять по нафтовому ринку...

Санкції США проти Ірану вдарять по нафтовому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:15

Санкції США проти Ірану вдарять по нафтовому ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Провідні нафтові трейдери очікують, що санкції США щодо експорту іранської нафти вплинуть значно більше, ніж прогнозувалося раніше.

Дивися повний текст Санкції США проти Ірану вдарять по нафтовому ринку сильніше, ніж очікувалося - трейдери.
R2
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