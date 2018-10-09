Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст BlaBlaCar в Україні стане платним.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 21:17
BlaBlaCar в Україні стане платним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BlaBlaCar в Україні стане платним.
Додано: Сер 10 жов, 2018 21:17
пока пока блабла кар
учитывая средню стоимость поездки в 100грн, конечно, не повляет.
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