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BlaBlaCar в Україні
стане платним

BlaBlaCar в Україні стане платним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:17

BlaBlaCar в Україні стане платним

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст BlaBlaCar в Україні стане платним.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 21:17

пока пока блабла кар
учитывая средню стоимость поездки в 100грн, конечно, не повляет.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 00:19

По-моему надо брать деньги с выгодополучателей, а они уже это возместят за счёт пассажиров. А то ерунда какая-то, пассажиров теперь в разы уменьшится, а водители займутся демпингом.
lite
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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