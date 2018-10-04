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«Північний потік-2» вигідний лише одній країні ЄС —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 06:45
Пропонуємо до обговорення:
Реалізація газопроводу в обхід газотранспортної системи України та Польщі — «Північного потоку-2» — вигідне лише одній країні Євросоюзу, в той час як для решти несе загрозу.
Дивися повний текст «Північний потік-2» вигідний лише одній країні ЄС — президент Польщі
.
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