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У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал...
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:11
Пропонуємо до обговорення:
Протягом туристичного сезону, з травня по вересень цього року, було зафіксовано перетин адміністративної межі з окупованим Кримом 1,4 млн разів, з яких 690 тис. разів перетинали українці в напрямку півострова, а звідти – 713 тис. разів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал \"туристичного сезону\" у Криму
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:11
>Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.
>из которых около 1 млн украинцев
Совпадает арифметика, и где ж не правда в Окупантской информации
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pogorelets
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:19
pogorelets написав:
> Всього, за даними ДПСУ, протягом 9 місяців 2018 року на адмінграніцах з тимчасово окупованих півостровом прикордонним відомством зафіксовано 2 мільйони перетинів громадянами.
> з яких близько 1 млн українців
Збігається арифметика, і де ж не правда в Окупантской інформації
В туристичний сезон 1.4 млн, тобто 0.7 млн туди і 0.7 млн назад, а 2 млн то за 9 місяців. А окупанти заявляють про 1 млн туристів. Хоча період не уточнюється, може вони вважають всі місяці туристичними.
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