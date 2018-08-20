RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держприкордонслужбі заявили
про черговий провал...

У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:11

У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом туристичного сезону, з травня по вересень цього року, було зафіксовано перетин адміністративної межі з окупованим Кримом 1,4 млн разів, з яких 690 тис. разів перетинали українці в напрямку півострова, а звідти – 713 тис. разів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Дивися повний текст У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал \"туристичного сезону\" у Криму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84995
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:11

>Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.
>из которых около 1 млн украинцев
Совпадает арифметика, и где ж не правда в Окупантской информации
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 16.07.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:19

  pogorelets написав:> Всього, за даними ДПСУ, протягом 9 місяців 2018 року на адмінграніцах з тимчасово окупованих півостровом прикордонним відомством зафіксовано 2 мільйони перетинів громадянами.
> з яких близько 1 млн українців
Збігається арифметика, і де ж не правда в Окупантской інформації

В туристичний сезон 1.4 млн, тобто 0.7 млн туди і 0.7 млн назад, а 2 млн то за 9 місяців. А окупанти заявляють про 1 млн туристів. Хоча період не уточнюється, може вони вважають всі місяці туристичними.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У КМДА заявили, що в судовому порядку повернуть гарячу воду
R2 » П'ят 05 жов, 2018 12:47
9 575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 15:02
antey1969
У ДФС заявили про стійку тенденцію щомісячного зростання...
R2 » Вів 28 сер, 2018 19:30
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 сер, 2018 00:47
ребе Нок
У Туреччині заявили про будівництво найбільшого...
R2 » Пон 20 сер, 2018 13:43
6 347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 сер, 2018 17:12
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.