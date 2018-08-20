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У Держприкордонслужбі заявили
про черговий провал...

У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30

  Pegasmaster написав:это ж надо так ненавидеть свою родину, чтобы отдыхать на её оккупированной части.

не стоит ассоциировать родину с властью... для меня родина - вся территория СССР...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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