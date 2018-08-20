У Держприкордонслужбі заявили про черговий провал...

не стоит ассоциировать родину с властью... для меня родина - вся территория СССР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:30
не стоит ассоциировать родину с властью... для меня родина - вся территория СССР...
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