Про це повідомив заступник мера Києва Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58
Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58
Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:39
банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00
И такой пример не единственный. Роттердам+ и Немецкий Хаб - это позор НКРЭКУ, Нефтегазу, Энергоатому и Правительству.
Ну и "респект" рыжему. Покупай президентов (а Ахметов и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче как сыр в масле плавал), и даже раскачивание Донбасса пройдет для тебя без последствий. Пару раз "активисты" в гости приехали, на камеру поработали, да и хватит. Ни одного уголовного дела и ни одного хозяйственного решения (в Укртелекоме, якобы национализированном обратно, все тот же ринатовский менеджмент, пришедший из Лайфа)
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