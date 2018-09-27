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Київ оплатить половину
боргу "Київенерго" Ахметова

Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58

Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58

Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:39

  zloy_ukr написав:Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.


банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00

  trololo написав:
  zloy_ukr написав:Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.


банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!


И такой пример не единственный. Роттердам+ и Немецкий Хаб - это позор НКРЭКУ, Нефтегазу, Энергоатому и Правительству.

Ну и "респект" рыжему. Покупай президентов (а Ахметов и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче как сыр в масле плавал), и даже раскачивание Донбасса пройдет для тебя без последствий. Пару раз "активисты" в гости приехали, на камеру поработали, да и хватит. Ни одного уголовного дела и ни одного хозяйственного решения (в Укртелекоме, якобы национализированном обратно, все тот же ринатовский менеджмент, пришедший из Лайфа)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10

  zloy_ukr написав:Це якими ідіотами треба бути, що-б виграти суди, і здатися на милість Ахметова.
Все-одно Ахметов після здачі штрафи і пеню забере якихось способом.
Якби протрималися до 15-го, то проблема вирішилася майже автоматично.

Ви взагалі читали текст новини? Київ забирає тільки борги споживачів. До чого тут здатися на милість Ахметова?
0mage0
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