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Київ оплатить половину
боргу "Київенерго" Ахметова

Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58

Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник мера Києва Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58

Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:39

  zloy_ukr написав:Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.


банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00

  trololo написав:
  zloy_ukr написав:Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.


банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!


И такой пример не единственный. Роттердам+ и Немецкий Хаб - это позор НКРЭКУ, Нефтегазу, Энергоатому и Правительству.

Ну и "респект" рыжему. Покупай президентов (а Ахметов и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче как сыр в масле плавал), и даже раскачивание Донбасса пройдет для тебя без последствий. Пару раз "активисты" в гости приехали, на камеру поработали, да и хватит. Ни одного уголовного дела и ни одного хозяйственного решения (в Укртелекоме, якобы национализированном обратно, все тот же ринатовский менеджмент, пришедший из Лайфа)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10

  zloy_ukr написав:Це якими ідіотами треба бути, що-б виграти суди, і здатися на милість Ахметова.
Все-одно Ахметов після здачі штрафи і пеню забере якихось способом.
Якби протрималися до 15-го, то проблема вирішилася майже автоматично.

Ви взагалі читали текст новини? Київ забирає тільки борги споживачів. До чого тут здатися на милість Ахметова?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:49

  0mage0 написав:
  zloy_ukr написав:Це якими ідіотами треба бути, що-б виграти суди, і здатися на милість Ахметова.
Все-одно Ахметов після здачі штрафи і пеню забере якихось способом.
Якби протрималися до 15-го, то проблема вирішилася майже автоматично.

Ви взагалі читали текст новини? Київ забирає тільки борги споживачів. До чого тут здатися на милість Ахметова?

Он думал что Киевтеплоэнерго судилось с Ахметовым.
А на самом деле Киевтеплоэнерго с Нафтогазом решали кто на сколько попал. И решили поделить проблему пополам.
Ахметов вообще в стороне стоял.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:20

а кто проверял правильность начисления суммы долга?
лично у меня долг за горячую воду -5000 грн. начислено, при том что я этой услугой не пользовался (бойлер) , в киеве живу ...
так что часть долгов может быть вполне дутой... просто цыфирки... а кыяны заплатят вместо них реальные деньги
nlv555
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:04

  nlv555 написав:а кто проверял правильность начисления суммы долга?
лично у меня долг за горячую воду -5000 грн. начислено, при том что я этой услугой не пользовался (бойлер) , в киеве живу ...
так что часть долгов может быть вполне дутой... просто цыфирки... а кыяны заплатят вместо них реальные деньги

Судя по тому, что в прошлом сезоне сотням домов с установленными счетчиками тепла, непонятно с какого перепугу насчитывалось по метражу, а это в два, а то и три раза больше, чем показывал счетчик (там даже Кучеренко с громадой судился вроде по конкретным фактам), то цифра та очевидно загодя надувалась, целенаправленно под эту махинацию.
Нет там и в помине 2,5 миллиарда долгов, тупо разводка бюджета на бабло.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:06

  zloy_ukr написав:Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.


Почему идиотами? - Боксерами 8)

А ахметов - да, уже выставил еще счет в 900 лямов "за ремонт провала" https://golos.ua/i/640829
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:49

Re: Київ оплатить половину боргу

  trololo написав:банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!


все как раз наоборот - ахметов руками города пытался направить народный гнев против нафтогаза, развешивая бумажки якобы от имени коболева и спекулируя их высокими зарплатами. но в киеве процент пролетариата довольно невысок, сам ахметов, мягко говоря не пользуется той любовью что на Востоке страны. да и зарплатная ведомость шахтера превышает нафтогазовскую в несколько раз.

а откуда 7 млрд уже взялось?
galex
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