Про це повідомив заступник мера Києва Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58
Київ оплатить половину боргу "Київенерго" Ахметова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ оплатить половину боргу \"Київенерго\" Ахметова.
Додано: Чет 11 жов, 2018 08:58
Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.
Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.
Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:39
банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00
И такой пример не единственный. Роттердам+ и Немецкий Хаб - это позор НКРЭКУ, Нефтегазу, Энергоатому и Правительству.
Ну и "респект" рыжему. Покупай президентов (а Ахметов и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче как сыр в масле плавал), и даже раскачивание Донбасса пройдет для тебя без последствий. Пару раз "активисты" в гости приехали, на камеру поработали, да и хватит. Ни одного уголовного дела и ни одного хозяйственного решения (в Укртелекоме, якобы национализированном обратно, все тот же ринатовский менеджмент, пришедший из Лайфа)
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:10
Ви взагалі читали текст новини? Київ забирає тільки борги споживачів. До чого тут здатися на милість Ахметова?
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:49
Он думал что Киевтеплоэнерго судилось с Ахметовым.
А на самом деле Киевтеплоэнерго с Нафтогазом решали кто на сколько попал. И решили поделить проблему пополам.
Ахметов вообще в стороне стоял.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:20
а кто проверял правильность начисления суммы долга?
лично у меня долг за горячую воду -5000 грн. начислено, при том что я этой услугой не пользовался (бойлер) , в киеве живу ...
так что часть долгов может быть вполне дутой... просто цыфирки... а кыяны заплатят вместо них реальные деньги
Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:04
Судя по тому, что в прошлом сезоне сотням домов с установленными счетчиками тепла, непонятно с какого перепугу насчитывалось по метражу, а это в два, а то и три раза больше, чем показывал счетчик (там даже Кучеренко с громадой судился вроде по конкретным фактам), то цифра та очевидно загодя надувалась, целенаправленно под эту махинацию.
Нет там и в помине 2,5 миллиарда долгов, тупо разводка бюджета на бабло.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:06
Почему идиотами? - Боксерами
А ахметов - да, уже выставил еще счет в 900 лямов "за ремонт провала"
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:49
Re: Київ оплатить половину боргу
все как раз наоборот - ахметов руками города пытался направить народный гнев против нафтогаза, развешивая бумажки якобы от имени коболева и спекулируя их высокими зарплатами. но в киеве процент пролетариата довольно невысок, сам ахметов, мягко говоря не пользуется той любовью что на Востоке страны. да и зарплатная ведомость шахтера превышает нафтогазовскую в несколько раз.
а откуда 7 млрд уже взялось?
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