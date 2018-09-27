Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00

trololo написав: zloy_ukr написав: Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.

Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.

Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически. Это какими идиотами нужно быть, что-бы выиграть суды, и сдаться на милость Ахметова.Все-равно Ахметов после сдачи штрафы и пеню заберет каким либо способом.Если бы продержались до 15-го, то проблема решилась почти автоматически.



банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!! банальный договорняк в пользу рыжего, который руками нафтогаза крутил руки городу. штрафы и пеню не заберет, но 7 млрд грн это и так неплохой бонус. за сколько там в свое время ахметов "купил" киевенерго? это позор киеву, нафтогазу и вообще всем. ЗРАДА!!

И такой пример не единственный. Роттердам+ и Немецкий Хаб - это позор НКРЭКУ, Нефтегазу, Энергоатому и Правительству.Ну и "респект" рыжему. Покупай президентов (а Ахметов и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче как сыр в масле плавал), и даже раскачивание Донбасса пройдет для тебя без последствий. Пару раз "активисты" в гости приехали, на камеру поработали, да и хватит. Ни одного уголовного дела и ни одного хозяйственного решения (в Укртелекоме, якобы национализированном обратно, все тот же ринатовский менеджмент, пришедший из Лайфа)