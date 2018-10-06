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Нафта дешевшає на даних API
про стрибок запасів в США,...

Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:12

Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США,...

Пропонуємо до обговорення:
Нафтовий ринок вранці в четвер пішов у "червону зону", інвестори оцінюють негативні дані про запаси палива в США.

Дивися повний текст Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США, Brent опустилася до $ 81,6.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:12

Доллар вниз, нафта вниз - шотам на заправках??
navrozkiy
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