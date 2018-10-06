Нафтовий ринок вранці в четвер пішов у "червону зону", інвестори оцінюють негативні дані про запаси палива в США.
Дивися повний текст Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США, Brent опустилася до $ 81,6.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:12
Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США,...
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Дивися повний текст Нафта дешевшає на даних API про стрибок запасів в США, Brent опустилася до $ 81,6.
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