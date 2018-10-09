Запропоновано два варіанти для безробітних.
Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20
В уряді розповіли про субсидії для безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20
очень честно ворам(ревам и Кодлу).. женщина 45-50 лет дома, не работает(попробуй найти работу)...работает муж... по логике жрущих больше немцев она получает 5286грн ...и должна для получения субсидии уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального...иначе всей семье субсидия не положена... это где такое издевательство есть или когда такое было?..
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