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В уряді розповіли про
субсидії для безробітних

В уряді розповіли про субсидії для безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

В уряді розповіли про субсидії для безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Запропоновано два варіанти для безробітних.

Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

очень честно ворам(ревам и Кодлу).. женщина 45-50 лет дома, не работает(попробуй найти работу)...работает муж... по логике жрущих больше немцев она получает 5286грн ...и должна для получения субсидии уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального...иначе всей семье субсидия не положена... это где такое издевательство есть или когда такое было?..
paragermpara
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