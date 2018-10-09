Запропоновано два варіанти для безробітних.
Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20
В уряді розповіли про субсидії для безробітних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20
очень честно ворам(ревам и Кодлу).. женщина 45-50 лет дома, не работает(попробуй найти работу)...работает муж... по логике жрущих больше немцев она получает 5286грн ...и должна для получения субсидии уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального...иначе всей семье субсидия не положена... это где такое издевательство есть или когда такое было?..
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:34
Все дуже просто, в казні грошей немає тому і субсидії отримає мінімальна кількість людей. Але якщо ціна на газ збільшиться то цьому обмеженому колу осіб, які отримають субсидію, по сумі буде надано більше і уряд відзвітує про те, що цього року субсидій видано на стільки-то більше...
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35
Re: В уряді розповіли про субсидії для безробітних
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:43
"Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального" - враки, за прошлый период он плтится в двойном размере. Так что на за 3 мес. а за 6 мес. но подйет как за 3.
Субсидя в этом году вообще аут.
Вот на свет пришло пенсионерке с мин. пенсией - живет одна! На свет субсидия - 7 грн. (это 8 Квт. не хватит лампочку в туалете включать). Позорище государства.
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:21
safonovstanislav забавная у вас демагогия, по вашей логике, если правительство не заплатит безработным субсидию, то работающие женщины сразу получат прибавку к зарплате? вряд ли вы сами в это верите. от урезания социального бюджета лично вам сытнее не станет (разве что вы пилите этот бюджет), и страна богаче не станет, обдирая малоимущих - это ведь не стратегический путь развития государства? хотя... может я и ошибаюсь, может отказ от социальных обязательств - это именно и есть тот самый стратегический путь развития Украины, о котором предупреждал порошенко, когда обещал шо "зажывэмо по-новому".
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