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В уряді розповіли про
субсидії для безробітних

В уряді розповіли про субсидії для безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

В уряді розповіли про субсидії для безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Запропоновано два варіанти для безробітних.

Дивися повний текст В уряді розповіли про субсидії для безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

очень честно ворам(ревам и Кодлу).. женщина 45-50 лет дома, не работает(попробуй найти работу)...работает муж... по логике жрущих больше немцев она получает 5286грн ...и должна для получения субсидии уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального...иначе всей семье субсидия не положена... это где такое издевательство есть или когда такое было?..
paragermpara
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:34

Все дуже просто, в казні грошей немає тому і субсидії отримає мінімальна кількість людей. Але якщо ціна на газ збільшиться то цьому обмеженому колу осіб, які отримають субсидію, по сумі буде надано більше і уряд відзвітує про те, що цього року субсидій видано на стільки-то більше...
masterslova
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:06

Налог на детей
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35

Re: В уряді розповіли про субсидії для безробітних

  paragermpara написав:женщина 45-50 лет дома, не работает...

Вы считаете, что женщине, которая не работает, должна оплатить субсидию другая женщина, которая работает?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:43

"Также необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньше минимального" - враки, за прошлый период он плтится в двойном размере. Так что на за 3 мес. а за 6 мес. но подйет как за 3.

Субсидя в этом году вообще аут.
Вот на свет пришло пенсионерке с мин. пенсией - живет одна! На свет субсидия - 7 грн. (это 8 Квт. не хватит лампочку в туалете включать). Позорище государства.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:21

safonovstanislav забавная у вас демагогия, по вашей логике, если правительство не заплатит безработным субсидию, то работающие женщины сразу получат прибавку к зарплате? вряд ли вы сами в это верите. от урезания социального бюджета лично вам сытнее не станет (разве что вы пилите этот бюджет), и страна богаче не станет, обдирая малоимущих - это ведь не стратегический путь развития государства? хотя... может я и ошибаюсь, может отказ от социальных обязательств - это именно и есть тот самый стратегический путь развития Украины, о котором предупреждал порошенко, когда обещал шо "зажывэмо по-новому".
vcuss
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:09

safonovstanislav, за сколько покупаются дешевые ботинки ?
paragermpara
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