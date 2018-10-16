В уряді розповіли про субсидії для безробітних

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paragermpara написав:женщина 45-50 лет дома, не работает
А почему она не хочет стать на учет в центре занятости?
В центре занятости вакансии с маленькими зарплатами, далеко ездить, работать дворником за 4 тыс. мало желающих, даже если ездить не далеко. А вакансий с работой на полставки совсем нет, наши работодатели почему-то не заинтересованы брать на пол-ставки. У меня на работе когда-то уволилась сотрудница из-за того что ей не разрешили работать на пол ставки по семейным обстоятельствам. У нас на работе даже уборщиц старше 50 лет нет. Если коллектив молодой, им бабки под 60 не нужны, на уборщиц тоже кастинг.
Конрад Карлович написав:А почему она не хочет стать на учет в центре занятости?
В центре занятости вакансии с маленькими зарплатами, далеко ездить, работать дворником за 4 тыс. мало желающих, даже если ездить не далеко. А вакансий с работой на полставки совсем нет, наши работодатели почему-то не заинтересованы брать на пол-ставки. У меня на работе когда-то уволилась сотрудница из-за того что ей не разрешили работать на пол ставки по семейным обстоятельствам. У нас на работе даже уборщиц старше 50 лет нет. Если коллектив молодой, им бабки под 60 не нужны, на уборщиц тоже кастинг.
Конечно им не интересно брать на полставки, ЕСВ за такого все равно по полной платить
Juna написав:1007qwert вот-вот на пол ставки ничего нет. А очень хотелось-бы, им только полный график только как раб постоянно занятый.
Так и даже не официально нету. Даже продавалки где не платят ничего - там как вклинишься то график как у китайцев по 12 часов. А нет то - пошел вон.
Несколько лет назад, в соседнем отделении банка управляющая отделением уборщицей устроила свою маму, а убирала сама, маму её там не видели. Моя соседка выехала в Германию, и там работает учителем всего пару часов в неделю, официально, говорит что там работодателю выгодно взять на работу несколько человек, чем одного на полную ставку. Ей ещё платят пособие уже много лет. Странные у них законы, почему им так удобнее, а у нас нет? У нас не хотят оформлять на работу на несколько часов, если в семье есть дети, которые болеют или надо забирать из садика в 17 час., или ещё за кем-то ухаживать лежачим, например, а с работы раньше 19 час.уйти нельзя, а ещё дорога час-другой. И центр занятости ни чем не помогает при такой ситуации, и такой семье, человеку не работающему нарисуют ещё что он, якобы, имеет доход в 2 минималки, это законно?