В уряді розповіли про субсидії для безробітних

Додано: Сер 17 жов, 2018 11:48

Juna написав: 1007qwert вот-вот на пол ставки ничего нет. А очень хотелось-бы, им только полный график только как раб постоянно занятый.



Так и даже не официально нету. Даже продавалки где не платят ничего - там как вклинишься то график как у китайцев по 12 часов. А нет то - пошел вон. вот-вот на пол ставки ничего нет. А очень хотелось-бы, им только полный график только как раб постоянно занятый.Так и даже не официально нету.Даже продавалки где не платят ничего - там как вклинишься то график как у китайцев по 12 часов. А нет то - пошел вон.

Несколько лет назад, в соседнем отделении банка управляющая отделением уборщицей устроила свою маму, а убирала сама, маму её там не видели. Моя соседка выехала в Германию, и там работает учителем всего пару часов в неделю, официально, говорит что там работодателю выгодно взять на работу несколько человек, чем одного на полную ставку. Ей ещё платят пособие уже много лет. Странные у них законы, почему им так удобнее, а у нас нет? У нас не хотят оформлять на работу на несколько часов, если в семье есть дети, которые болеют или надо забирать из садика в 17 час., или ещё за кем-то ухаживать лежачим, например, а с работы раньше 19 час.уйти нельзя, а ещё дорога час-другой. И центр занятости ни чем не помогает при такой ситуации, и такой семье, человеку не работающему нарисуют ещё что он, якобы, имеет доход в 2 минималки, это законно?