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МВФ виступив проти підвищення
гарантій за депозитами

МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42

МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) не підтримує плани Фонду гарантування вкладів фізосіб збільшити гарантовану суму виплат.

Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42

То МВФ чи "окремі співробітники МВФ"? Це ж велика різниця. Підвищити було б непогано і можливо одночасно зробити Ощадбанк учасником фонду? (скасувати державну гарантію)
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