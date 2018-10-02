Міжнародний валютний фонд (МВФ) не підтримує плани Фонду гарантування вкладів фізосіб збільшити гарантовану суму виплат.
Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42
МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42
То МВФ чи "окремі співробітники МВФ"? Це ж велика різниця. Підвищити було б непогано і можливо одночасно зробити Ощадбанк учасником фонду? (скасувати державну гарантію)
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