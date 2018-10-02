RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ виступив проти підвищення
гарантій за депозитами

МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42

МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) не підтримує плани Фонду гарантування вкладів фізосіб збільшити гарантовану суму виплат.

Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42

То МВФ чи "окремі співробітники МВФ"? Це ж велика різниця. Підвищити було б непогано і можливо одночасно зробити Ощадбанк учасником фонду? (скасувати державну гарантію)
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1664
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:05

Може вже достатньо слухати "бредні" з МВФ, хто, що і коли там сказав... Давно пора мати свою, реалістичну думку з усіх фінансових питань. Чи задумуються наші державні мужі про те, що безпроцентні кредити в країну заводять наші заробітчани. І від того, яка буде довіра до банків залежить чи вкладатимуть вони гроші на депозитні рахунки чи ні. А також з якої такої статі встановлено гарантію депозитів в розмірі 200 тис. грн.? Адже той, хто накопичує кошти на купівлю житла чи інші цілі в даному випадку внесе суму не більше 200 тис.грн., а якщо матиме ще додаткові кошти то вноситиме їх на іншу особу або в різні банки. Таким чином в чому різниця чи повернути вкладнику загальну суму 400 тис. грн. чи двом особам по 200 тис. грн. кожному? Ніякої логіки...
masterslova
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:29

При чем тут інші країни та їх фонди? Логика принятия решения может быть только одна - оценить риски банкротства банков и соизмерить объём их депозитов с размером фонда страхования.
yanchuk_vadim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 18.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:46

Та да, во всем виноват МВФ
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7411
З нами з: 30.11.11
Подякував: 733 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо 1, 2
R2 » Чет 11 жов, 2018 11:33
10 234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 13:44
Ой+
Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня... 1, 2, 3
R2 » Вів 02 жов, 2018 10:39
20 845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 01:42
galex
Санкції США проти Ірану вдарять по нафтовому ринку...
R2 » Сер 10 жов, 2018 21:15
0 19
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 21:15
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62142)
11.10.2018 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.