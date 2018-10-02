Міжнародний валютний фонд (МВФ) не підтримує плани Фонду гарантування вкладів фізосіб збільшити гарантовану суму виплат.
Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42
МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ виступив проти підвищення гарантій за депозитами.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42
То МВФ чи "окремі співробітники МВФ"? Це ж велика різниця. Підвищити було б непогано і можливо одночасно зробити Ощадбанк учасником фонду? (скасувати державну гарантію)
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:05
Може вже достатньо слухати "бредні" з МВФ, хто, що і коли там сказав... Давно пора мати свою, реалістичну думку з усіх фінансових питань. Чи задумуються наші державні мужі про те, що безпроцентні кредити в країну заводять наші заробітчани. І від того, яка буде довіра до банків залежить чи вкладатимуть вони гроші на депозитні рахунки чи ні. А також з якої такої статі встановлено гарантію депозитів в розмірі 200 тис. грн.? Адже той, хто накопичує кошти на купівлю житла чи інші цілі в даному випадку внесе суму не більше 200 тис.грн., а якщо матиме ще додаткові кошти то вноситиме їх на іншу особу або в різні банки. Таким чином в чому різниця чи повернути вкладнику загальну суму 400 тис. грн. чи двом особам по 200 тис. грн. кожному? Ніякої логіки...
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:29
При чем тут інші країни та їх фонди? Логика принятия решения может быть только одна - оценить риски банкротства банков и соизмерить объём их депозитов с размером фонда страхования.
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