Про це заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:10
У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:38
Собственно первое честное сообщение. Кто понимал, что к чему еще пару месяцев назад знали что так будет, невзирая на дезинформацию.
Осталось теперь еще недели три подождать начала этого сезона. Непонятно только почему "не имеет смысла" разделять эти услуги одной половине города, а другой имеет смысл.
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