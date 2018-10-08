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У КМДА повідомили, коли
увімкнуть гарячу воду в Києві

У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:10

У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко

Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли увімкнуть гарячу воду в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:38

Собственно первое честное сообщение. Кто понимал, что к чему еще пару месяцев назад знали что так будет, невзирая на дезинформацию.
Осталось теперь еще недели три подождать начала этого сезона. Непонятно только почему "не имеет смысла" разделять эти услуги одной половине города, а другой имеет смысл.
LOKY
 
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