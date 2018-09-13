Національний банк України планує лібералізувати вплив і нагляд за деякими небанківськими установами, в тому числі ломбардами.
Дивися повний текст Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:37
Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами
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Дивися повний текст Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами.
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