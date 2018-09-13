RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк пом'якшить
нагляд за ломбардами

Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:37

Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує лібералізувати вплив і нагляд за деякими небанківськими установами, в тому числі ломбардами.

Дивися повний текст Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laa1999, Pegasmaster, Vitalych-new і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк Польщі купив 9 тонн золота
R2 » П'ят 05 жов, 2018 21:38
1 74
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 22:09
Gastarbaiter
Нацбанк спростив доступ іноземців до внутрішніх...
R2 » Чет 20 вер, 2018 10:30
2 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 11:04
0mage0
Нацбанк назвав наслідки арешту акцій російських банків
R2 » Чет 13 вер, 2018 19:24
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 19:24
redmax11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.