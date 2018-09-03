RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відеофіксація TruCam щороку
допоможе отримувати до 20...

Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16

Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

Пропонуємо до обговорення:
Аваков пропонує направляти до спеціального фонду 50% надходжень від правопорушень, що були зафіксовані автоматично.

Дивися повний текст Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20 млрд штрафів з водіїв.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16

0.7% ВВП, а не много ли? В общем -10 млрд.на развитие, а все сверху в МВД...Планы ,как у Омеляна - ни чем не подкреплены...В среднем за год - 3 тыс. штрафов с авто, включая все , и те,которые только числятся....
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 11 жов, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
laa1999
 
Повідомлень: 2838
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

а слон может съесть 200 кг бананов!
только кто ж ему даст.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 674
З нами з: 10.05.17
Подякував: 134 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:17

Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...
AlexODS
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

"надо так жрать чтобы рожа была красивая у мусоров "им всё мало и мало а дороги полная ж.....
tarnavskij777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:41

  laa1999 написав:В среднем за год - 3 тыс. штрафов с авто, включая все , и те,которые только числятся....


Знаю я одно местечко в нашем городке, где 3000 штрафов можно снять за месяц особо не напрягаясь. И это только на одном переезде, а таких переездов только на примете 3 и только в одном провинциальном городке.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:43

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1793
З нами з: 10.05.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:37

safonovstanislav Да без проблем, понизим максимально допустимую скорость до 30 км/ч, и все дела
DmitrijW
 
Повідомлень: 173
З нами з: 03.12.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" розробляє систему, яка допоможе впоратися...
R2 » Сер 10 жов, 2018 12:01
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 12:42
bogdanfc
Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
R2 » Суб 08 вер, 2018 10:36
5 361
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 22:30
27661
Підвищення ціни на газ допоможе отримати міжнародне... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 03 вер, 2018 07:49
30 2229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 вер, 2018 09:37
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9457)
12.10.2018 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.