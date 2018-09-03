Аваков пропонує направляти до спеціального фонду 50% надходжень від правопорушень, що були зафіксовані автоматично.
Дивися повний текст Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20 млрд штрафів з водіїв.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16
Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20 млрд штрафів з водіїв.
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16
0.7% ВВП, а не много ли? В общем -10 млрд.на развитие, а все сверху в МВД...Планы ,как у Омеляна - ни чем не подкреплены...В среднем за год - 3 тыс. штрафов с авто, включая все , и те,которые только числятся....
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 11 жов, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19
Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
а слон может съесть 200 кг бананов!
только кто ж ему даст.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:17
Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25
"надо так жрать чтобы рожа была красивая у мусоров "им всё мало и мало а дороги полная ж.....
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:41
Знаю я одно местечко в нашем городке, где 3000 штрафов можно снять за месяц особо не напрягаясь. И это только на одном переезде, а таких переездов только на примете 3 и только в одном провинциальном городке.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:43
Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?
Додано: Чет 11 жов, 2018 22:37
safonovstanislav Да без проблем, понизим максимально допустимую скорость до 30 км/ч, и все дела
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:10
Так какова цель МВД? Сделать дороги безопасными или собрать больше денег? Никто не говорит о том, сколько жизней это спасет. скоро по телевизору начнут рекламой подстрекать к нарушениям, что-бы у МВД было больше возможностей денег снять
Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:40
Я, грешным делом то думал, что все поступления от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически должны целевым образом идти на обеспечение безопасности дорожного движения (разве не в этом и цель установки камер?) - ту же качественную разметку, дорожные знаки, которые видно не только днем, на оборудование освещенных пешеходных переходов, ну и на обслуживание самих камер конечно. Ан, нет : Все средства должны быть использованы на закупку техники и построение инфраструктуры для видеофиксации правонарушений. И на деятельность Нацполиции и МВД и “Укравтодора”.
Такой себе, круговорот г*вна в природе
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