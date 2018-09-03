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Відеофіксація TruCam щороку
допоможе отримувати до 20...

Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16

Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

Пропонуємо до обговорення:
Аваков пропонує направляти до спеціального фонду 50% надходжень від правопорушень, що були зафіксовані автоматично.

Дивися повний текст Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20 млрд штрафів з водіїв.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16

0.7% ВВП, а не много ли? В общем -10 млрд.на развитие, а все сверху в МВД...Планы ,как у Омеляна - ни чем не подкреплены...В среднем за год - 3 тыс. штрафов с авто, включая все , и те,которые только числятся....
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 11 жов, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:19

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

а слон может съесть 200 кг бананов!
только кто ж ему даст.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:17

Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...
AlexODS
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

"надо так жрать чтобы рожа была красивая у мусоров "им всё мало и мало а дороги полная ж.....
tarnavskij777
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:41

  laa1999 написав:В среднем за год - 3 тыс. штрафов с авто, включая все , и те,которые только числятся....


Знаю я одно местечко в нашем городке, где 3000 штрафов можно снять за месяц особо не напрягаясь. И это только на одном переезде, а таких переездов только на примете 3 и только в одном провинциальном городке.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:43

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:37

safonovstanislav Да без проблем, понизим максимально допустимую скорость до 30 км/ч, и все дела
DmitrijW
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:40

  link654 написав:Так какова цель МВД? Сделать дороги безопасными или собрать больше денег? Никто не говорит о том, сколько жизней это спасет. скоро по телевизору начнут рекламой подстрекать к нарушениям, что-бы у МВД было больше возможностей денег снять




Я, грешным делом то думал, что все поступления от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически должны целевым образом идти на обеспечение безопасности дорожного движения (разве не в этом и цель установки камер?) - ту же качественную разметку, дорожные знаки, которые видно не только днем, на оборудование освещенных пешеходных переходов, ну и на обслуживание самих камер конечно. Ан, нет :? : Все средства должны быть использованы на закупку техники и построение инфраструктуры для видеофиксации правонарушений. И на деятельность Нацполиции и МВД и “Укравтодора”.

Такой себе, круговорот г*вна в природе :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 06:24

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

  AlexODS написав:количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...

Больше штрафов -> меньше нарушений. И наоборот как сейчас.
BIGor
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