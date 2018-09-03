Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:36

  safonovstanislav написав:А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?


Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
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