Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:36
Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
Вжарим томосом по автокефалии
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