Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:36
Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:08
интересно каким образом? расстреливать нарушителей? или водителям мозгов докупить?
МВД стремится делать ровно то, что должно и может - фиксировать как можно больше из нарушений и собирать как можно больше штрафов.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:20
1. не нарушаете
2. не платите
ПРОФИТ!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:27
Цікаво, на чому базуються ці розрахунки? На нинішній кількості порушень? Але коли реально запрацює фіксація, кількість зменшиться в рази, відповідно і сума штрафів.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10
Решение правильное. Штрафы должны идти в спецфонд для дальнейшего построения инфраструктуры для видеофиксации правонарушений, а не размазываться в общем бюджете.
А про 15-20 млрд Авакаов загнул, предлагаю это даже не обсуждать. Это же очевидно, что когда автоматические камеры начнут появляться повсеместно, нарушений/превышений в этих местах в разы станет меньше.
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