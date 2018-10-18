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Відеофіксація TruCam щороку
допоможе отримувати до 20...

Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:36

  safonovstanislav написав:А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?


Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:08

  AlexODS написав:Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...


интересно каким образом? расстреливать нарушителей? или водителям мозгов докупить?
МВД стремится делать ровно то, что должно и может - фиксировать как можно больше из нарушений и собирать как можно больше штрафов.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:20

  AlexODS написав:Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...


1. не нарушаете
2. не платите

ПРОФИТ!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:27

За підрахунками МВС, відеофіксація TruCam дозволить щорічно отримувати від штрафів 15-20 млрд грн у бюджет.
Цікаво, на чому базуються ці розрахунки? На нинішній кількості порушень? Але коли реально запрацює фіксація, кількість зменшиться в рази, відповідно і сума штрафів.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10

Решение правильное. Штрафы должны идти в спецфонд для дальнейшего построения инфраструктуры для видеофиксации правонарушений, а не размазываться в общем бюджете.

А про 15-20 млрд Авакаов загнул, предлагаю это даже не обсуждать. Это же очевидно, что когда автоматические камеры начнут появляться повсеместно, нарушений/превышений в этих местах в разы станет меньше.
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:20

Re: Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...

  fishman написав:Это же очевидно, что когда автоматические камеры начнут появляться повсеместно, нарушений/превышений в этих местах в разы станет меньше.

С учётом того, что перед каждой камерой должен стоять знак, предупреждающий о ней, не будут снижать скорость только литовцы.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:46

Re: кнуты

  fishman написав:Решение правильное. Штрафы должны идти в спецфонд для дальнейшего построения инфраструктуры для видеофиксации правонарушений, а не размазываться в общем бюджете.

А пряники?
Платите штраф, чтобы следующий раз мы вас наказали еще качественнее
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:50

Re: только нарушения

  galex написав:как можно больше из нарушений и собирать как можно больше штрафов.

Возьмите кредит в банке под эти цифры. а потом отдавайте из кармана тех, кто так рассчитал.
sal
 
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  #<12
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