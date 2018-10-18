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Відеофіксація TruCam щороку допоможе отримувати до 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:36
safonovstanislav написав:
А если водители поймут, что их снимают на камеры и вдруг перестанут нарушать? Такой вариант не рассматривается?
Пока они поймут и перестанут, вложения не раз отобьются. Авось додумаются до скрытой фиксации. Вон у соседа камер навешали, а нарушают, листиками часть номера прикрывают. Менталитет у нас схожий, жила неиссякаемая.
Авось, заодно и порядка добавится.
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:08
AlexODS написав:
Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...
интересно каким образом? расстреливать нарушителей? или водителям мозгов докупить?
МВД стремится делать ровно то, что должно и может - фиксировать как можно больше из нарушений и собирать как можно больше штрафов.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:20
AlexODS написав:
Только мне кажется что МВД должно заниматься не выбиванием денег в казну (читай в свой карман для распила), а уменьшением преступности?
Странно слышать от главы МВД, что основным показателем является количество собраных штрафов, а не уменьшение количества нарушений...
1. не нарушаете
2. не платите
ПРОФИТ!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:27
За підрахунками МВС, відеофіксація TruCam дозволить щорічно отримувати від штрафів 15-20 млрд грн у бюджет.
Цікаво, на чому базуються ці розрахунки? На нинішній кількості порушень? Але коли реально запрацює фіксація, кількість зменшиться в рази, відповідно і сума штрафів.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10
Решение правильное. Штрафы должны идти в спецфонд для дальнейшего построения инфраструктуры для видеофиксации правонарушений, а не размазываться в общем бюджете.
А про 15-20 млрд Авакаов загнул, предлагаю это даже не обсуждать. Это же очевидно, что когда автоматические камеры начнут появляться повсеместно, нарушений/превышений в этих местах в разы станет меньше.
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fishman
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:20
fishman написав:
Это же очевидно, что когда автоматические камеры начнут появляться повсеместно, нарушений/превышений в этих местах в разы станет меньше.
С учётом того, что перед каждой камерой должен стоять знак, предупреждающий о ней, не будут снижать скорость только литовцы.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:46
fishman написав:
Решение правильное. Штрафы должны идти в спецфонд для дальнейшего построения инфраструктуры для видеофиксации правонарушений, а не размазываться в общем бюджете.
А пряники?
Платите штраф, чтобы следующий раз мы вас наказали еще качественнее
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sal
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:50
galex написав:
как можно больше из нарушений и собирать как можно больше штрафов.
Возьмите кредит в банке под эти цифры. а потом отдавайте из кармана тех, кто так рассчитал.
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