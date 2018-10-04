Нові тарифи на тепло можуть бути встановлені через місяць після підвищення Кабінетом Міністрів ціни на газ для населення.
Дивися повний текст Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення і гарячу воду.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05
Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення і гарячу воду.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05
а повышение газа это для населения или для котельных? Чё-то я уже не улавливаю тут связь
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:28
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