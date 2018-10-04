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Нацкомісія попередила про
зростання тарифів на опалення...

Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05

Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...

Пропонуємо до обговорення:
Нові тарифи на тепло можуть бути встановлені через місяць після підвищення Кабінетом Міністрів ціни на газ для населення.

Дивися повний текст Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05

а повышение газа это для населения или для котельных? Чё-то я уже не улавливаю тут связь
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:12

ну,шумеры , желаю что бы все. А у нас в квартире газ,а у вас?
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:28

  idealstorm написав:а повышение газа это для населения или для котельных? Чё-то я уже не улавливаю тут связь

Тоже интересно ТЭЦ покупает по тарифу как для населения и для промышленности??
Ибо последним каждый мес. по +3-5% добавляют.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:18

Нова потужна реформа , так держать
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:48

  maza5 написав:Теж цікаво ТЕЦ купує за тарифом як для населення і для промисловості ??
Бо останнім кожен міс. по + 3-5% додають.

Для населення.
0mage0
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давно пора
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:16

Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.

Вопрос не в том когда поднимут, вопрос в том, когда потом заплатят.
А заплатят когда поднимут зарплаты и пенсии до адекватного реальному прожиточному уровню.
Востаннє редагувалось Пенс в Чет 11 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:17

idealstorm А улавливать ничего и не нужно, нужно лишь постоянно платить.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:30

Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.

Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.
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ruvex
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