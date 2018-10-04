Нові тарифи на тепло можуть бути встановлені через місяць після підвищення Кабінетом Міністрів ціни на газ для населення.
Дивися повний текст Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення і гарячу воду.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05
Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення і гарячу воду.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:05
а повышение газа это для населения или для котельных? Чё-то я уже не улавливаю тут связь
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:28
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:48
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:16
Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.
Вопрос не в том когда поднимут, вопрос в том, когда потом заплатят.
А заплатят когда поднимут зарплаты и пенсии до адекватного реальному прожиточному уровню.
Востаннє редагувалось Пенс в Чет 11 жов, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:17
idealstorm А улавливать ничего и не нужно, нужно лишь постоянно платить.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:30
Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.
Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.
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