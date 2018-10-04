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Нацкомісія попередила про
зростання тарифів на опалення...

Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:20

Сделать это прямо перед выборами, и вызвать тем самым в очередной раз всеобщую ненависть- это очень умный и взвешенный шаг! : )
Правдоруб
 
Повідомлень: 729
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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