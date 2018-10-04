Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...

Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:46

ruvex написав: galex написав: ruvex написав: Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских. Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.



если сидеть и ждать, то никогда. если сидеть и ждать, то никогда.

Сидят же ничего не делая и просто повышают тарифы, выдавая за реформы.

Что там припасено на этот счет? Сидят же ничего не делая и просто повышают тарифы, выдавая за реформы.Что там припасено на этот счет?

у меня знакомый работал в этой комиссии на должности "принеси-подай". сидел ждал пока повысят зарплату, в итоге плюнул, ушел, нашел нормальную работу.ну в принципе у них задача только в том и заключается чтобы балансировать тарифы между интересами поставщикам (а будь я фирташем или ахметовым, я бы отлистывал бы им еще по несколько месячных зарплат чисто за повышение тарифов).пока транспортировку не отделят от самого газа, выбор поставщика чисто физически невозможен. но на транспортировку нужен отдельный тариф, абонплата, от чего пересичный начинает скрипеть зубами еще громче. так и живем без реформ.