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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:20
Сделать это прямо перед выборами, и вызвать тем самым в очередной раз всеобщую ненависть- это очень умный и взвешенный шаг! : )
Додано: П'ят 12 жов, 2018 06:48
Должно быть у Оксаны Кривенко карма бронированная. Ктсати, интересно где сейчас её предшественник?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:23
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:24
Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.
А мы уйдем на север. А мы уйдем на север.)))
Вот на всякий случай для тех кто захочет перейти на альтернативу
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:24
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:01
Сидят же ничего не делая и просто повышают тарифы, выдавая за реформы.
Что там припасено на этот счет?
Может что толкового добавите про бюджетников и сферу обслуживания.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:46
у меня знакомый работал в этой комиссии на должности "принеси-подай". сидел ждал пока повысят зарплату, в итоге плюнул, ушел, нашел нормальную работу.
ну в принципе у них задача только в том и заключается чтобы балансировать тарифы между интересами поставщикам (а будь я фирташем или ахметовым, я бы отлистывал бы им еще по несколько месячных зарплат чисто за повышение тарифов).
пока транспортировку не отделят от самого газа, выбор поставщика чисто физически невозможен. но на транспортировку нужен отдельный тариф, абонплата, от чего пересичный начинает скрипеть зубами еще громче. так и живем без реформ.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:58
Где вы такую извращенную логику почерпнули "во всем виноват пересичный"?
Есть уже и Газ и Газзбут, они даже там что-то делят между собой. Только вот выгодно не заниматься качественными изменениями (громко реформы), а говоря вашими терминами "просиживая штаны" просто повышать тарифы и получать прибыль.
А начнутся изменения, когда рога отвалятся и перестанут платить по завышенным счетам внутри страны за свои же ресурсы.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:35
Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.
по моему убеждению, качество человеческого капитала страны это базовая причина того или иного уровня жизни. остальное, как и состав правительства - лишь следствие.
у них кстати текучка, так что можете устроиться, продвинуться повыше в должности, реализовать так сказать свои задумки. правда если у них до сих пор зам директора департамента по 12.5к в мес получает, то вас вряд ли устроит такая зарплата. но может фирташ или ахметов еще гонорарчик предложат?
а можно об этой продаже поподробнее?
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