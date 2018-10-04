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Нацкомісія попередила про
зростання тарифів на опалення...

Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:20

Сделать это прямо перед выборами, и вызвать тем самым в очередной раз всеобщую ненависть- это очень умный и взвешенный шаг! : )
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 06:48

Должно быть у Оксаны Кривенко карма бронированная. Ктсати, интересно где сейчас её предшественник?
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:23

  ruvex написав:Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.


если сидеть и ждать, то никогда.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:24

Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.

А мы уйдем на север. А мы уйдем на север.)))
Вот на всякий случай для тех кто захочет перейти на альтернативу
https://www.youtube.com/watch?v=unqT3p88EFQ
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:24

  dexter написав:ну,шумеры , желаю что бы все. А у нас в квартире газ,а у вас?


кстати о газе - вы лишнехромосомные меньше штаны за компом протирайте, а вкалывайте и рассчитывайтесь с долгами перед Украиной. часики тикают, проценты капают. и сразу уже откладывайте на следующий процесс.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:01

  galex написав:
  ruvex написав:Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.


если сидеть и ждать, то никогда.

Сидят же ничего не делая и просто повышают тарифы, выдавая за реформы.
Что там припасено на этот счет?
Может что толкового добавите про бюджетников и сферу обслуживания.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:46

  ruvex написав:
  galex написав:
  ruvex написав:Ждем когда "попередят про зротання зарплат" до уровня европейских.


если сидеть и ждать, то никогда.

Сидят же ничего не делая и просто повышают тарифы, выдавая за реформы.
Что там припасено на этот счет?


у меня знакомый работал в этой комиссии на должности "принеси-подай". сидел ждал пока повысят зарплату, в итоге плюнул, ушел, нашел нормальную работу.
ну в принципе у них задача только в том и заключается чтобы балансировать тарифы между интересами поставщикам (а будь я фирташем или ахметовым, я бы отлистывал бы им еще по несколько месячных зарплат чисто за повышение тарифов).
пока транспортировку не отделят от самого газа, выбор поставщика чисто физически невозможен. но на транспортировку нужен отдельный тариф, абонплата, от чего пересичный начинает скрипеть зубами еще громче. так и живем без реформ.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:58

  galex написав:у меня знакомый работал в этой комиссии на должности "принеси-подай". сидел ждал пока повысят зарплату, в итоге плюнул, ушел, нашел нормальную работу.
ну в принципе у них задача только в том и заключается чтобы балансировать тарифы между интересами поставщикам (а будь я фирташем или ахметовым, я бы отлистывал бы им еще по несколько месячных зарплат чисто за повышение тарифов).
пока транспортировку не отделят от самого газа, выбор поставщика чисто физически невозможен. но на транспортировку нужен отдельный тариф, абонплата, от чего пересичный начинает скрипеть зубами еще громче. так и живем без реформ.

Где вы такую извращенную логику почерпнули "во всем виноват пересичный"?
Есть уже и Газ и Газзбут, они даже там что-то делят между собой. Только вот выгодно не заниматься качественными изменениями (громко реформы), а говоря вашими терминами "просиживая штаны" просто повышать тарифы и получать прибыль.
А начнутся изменения, когда рога отвалятся и перестанут платить по завышенным счетам внутри страны за свои же ресурсы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:35

Re: Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення.

  ruvex написав:Где вы такую извращенную логику почерпнули "во всем виноват пересичный"?
Есть уже и Газ и Газзбут, они даже там что-то делят между собой. Только вот выгодно не заниматься качественными изменениями (громко реформы), а говоря вашими терминами "просиживая штаны" просто повышать тарифы и получать прибыль.


по моему убеждению, качество человеческого капитала страны это базовая причина того или иного уровня жизни. остальное, как и состав правительства - лишь следствие.
у них кстати текучка, так что можете устроиться, продвинуться повыше в должности, реализовать так сказать свои задумки. правда если у них до сих пор зам директора департамента по 12.5к в мес получает, то вас вряд ли устроит такая зарплата. но может фирташ или ахметов еще гонорарчик предложат?

А начнутся изменения, когда рога отвалятся и перестанут платить по завышенным счетам внутри страны за свои же ресурсы, которые продаются за границу и то дешевле


а можно об этой продаже поподробнее?
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:33

galex
Торопится не нужно. :)
Мысль была о монополизации. И возможной продаже газа местной добычи по сниженным ценам. Если у нас есть собственные ресурсы, есть страна и есть граждане страны, для которой эти ресурсы предоставлены. А если у нас ресурсы страны предоставлены в частные руки для продажи за границу с пополнением частных карманов, будь то газ, лес и т.д., то это уже совсем другая история.
Поэтому сообщение было скорректировано, еще до ответа на него.
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ruvex
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