Нацкомісія попередила про зростання тарифів на опалення...

ruvex написав:galex
Торопится не нужно.
Мысль была о монополизации. И возможной продаже газа местной добычи по сниженным ценам. Если у нас есть собственные ресурсы, есть страна и есть граждане страны, для которой эти ресурсы предоставлены. А если у нас ресурсы страны предоставлены в частные руки для продажи за границу с пополнением частных карманов, будь то газ, лес и т.д., то это уже совсем другая история.
Поэтому сообщение было скорректировано, еще до ответа на него.
мне кажется там есть проблема с тем, что владельца облгазов (фирташ в основном) мутят схемы, поставляя газ якобы для населения а на самом деле перепродает промышленности. и пока всех не обеспечат счетчиками (а он крайне заинтересован затягивать этот процесс), побороть их нереально.
кроме того, если существенно снизить цену, то потребление снова возрастет и своей добычи будет не хватать.
но с другой стороны, можно понять и население - даже сегодняшняя цена для многих проблемна, а если еще повышать, то еще больший процент просто не будет платить. поэтому и пытаются отпетлять или отсрочить требования МВФ.