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Кабмін може відкласти
підвищення ціни на газ - Рева

Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:19

Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева

Пропонуємо до обговорення:
Уряд може продовжити дію спеціального зобов'язання про пільгові умови продажу газу населенню.

Дивися повний текст Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:19

нельзя откладывать, это затормозит реформы. повышать нужно, и чем выше, тем лучше для реформ.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:38

  optyma33 написав:нельзя откладывать, это затормозит реформы. повышать нужно, и чем выше, тем лучше для реформ.

Верно, офшоры нужно реформировать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:10

Потрусить офшоры и повышать вообще не придётся.
ReAlex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:14

Ишь чего надумал. Страну хочет слабее сделать? Ух, коллаборант.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:18

  summacut написав:Ишь чего надумал. Страну хочет слабее сделать? Ух, коллаборант.
не, ПАПулист :)
sequence
 
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