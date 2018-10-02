Уряд може продовжити дію спеціального зобов'язання про пільгові умови продажу газу населенню.
Дивися повний текст Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:19
Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ - Рева.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:19
нельзя откладывать, это затормозит реформы. повышать нужно, и чем выше, тем лучше для реформ.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:38
Верно, офшоры нужно реформировать.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:14
Ишь чего надумал. Страну хочет слабее сделать? Ух, коллаборант.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:18
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