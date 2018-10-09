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Заборгованість українців перед банками наблизилася до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:21
Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість сімейних господарств перед комерційними банками станом на минулий місяць склала 197,4 млрд грн.
Дивися повний текст Заборгованість українців перед банками наблизилася до 200 млрд грн
.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:21
это нормально. задолженность - это основа капиталистической системы.
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