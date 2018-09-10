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Apple займеться створенням власного безкоштовного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Apple планує взяти приклад з Netflix і розпочати виробництво власного відеоконтенту, причому створюваний Apple контент буде доступний безкоштовно власникам гаджетів, які виробляє компанія, включаючи iPhone, iPad і Apple TV.
Дивися повний текст Apple займеться створенням власного безкоштовного відеоконтенту
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02
Яблоко и бесплатный? У меня разрыв шаблона
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antey1969
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Додано: Чет 11 жов, 2018 23:45
antey1969 написав:Яблоко и бесплатный? У меня разрыв шаблона
Контент будет бесплатный. Платный будет доступ к нему
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