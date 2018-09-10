RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple займеться створенням
власного безкоштовного...

Apple займеться створенням власного безкоштовного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02

Apple займеться створенням власного безкоштовного...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Apple планує взяти приклад з Netflix і розпочати виробництво власного відеоконтенту, причому створюваний Apple контент буде доступний безкоштовно власникам гаджетів, які виробляє компанія, включаючи iPhone, iPad і Apple TV.

Дивися повний текст Apple займеться створенням власного безкоштовного відеоконтенту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:02

Яблоко и бесплатный? У меня разрыв шаблона
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7412
З нами з: 30.11.11
Подякував: 733 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:45

Re: Apple займеться створенням власного безкоштовного...

antey1969 написав:Яблоко и бесплатный? У меня разрыв шаблона
Контент будет бесплатный. Платный будет доступ к нему :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22201
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 4949 раз.
 
Профіль
5
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд виніс вирок школяру-хакеру, який зламав Apple
R2 » Чет 27 вер, 2018 22:40
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 22:42
communiq
Україна займеться виробництвом електромобілів 1, 2
R2 » Нед 23 вер, 2018 11:01
11 595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 09:46
sequence
ПриватБанк запустив оплату Apple Pay в мобільних додатках
R2 » Пон 10 вер, 2018 14:57
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 14:57
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.