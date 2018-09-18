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Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Поліція підозрює посадовців ДП "Миколаївський бронетанковий завод" в змові з ТОВ "Укравто Конверсія" для виводу державних коштів в сумі 4,15 мільйона гривень.
Дивися повний текст Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі двигуни — поліція
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44
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