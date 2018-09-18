RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бронетанковий завод заплатив
4 мільйони за неіснуючі...

Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44

Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція підозрює посадовців ДП "Миколаївський бронетанковий завод" в змові з ТОВ "Укравто Конверсія" для виводу державних коштів в сумі 4,15 мільйона гривень.

Дивися повний текст Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі двигуни — поліція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85009
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:44

Воры.
anton_gms
 
Повідомлень: 589
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Півтора мільйони українців отримували завищену субсидію 1, 2
R2 » Сер 10 жов, 2018 09:24
14 700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 01:44
galex
"Укроборонпром" хоче продати завод, в який вклав мільйони
R2 » Сер 19 вер, 2018 09:16
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 18:51
locustsucol
Завод з будівництва електромобілів в Україні може... 1, 2
R2 » Вів 18 вер, 2018 08:24
11 593
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 06:24
titanik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62168)
11.10.2018 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.