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Шахраї придумали новий спосіб
"обчищати" картки українців

Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40

Шахраї придумали новий спосіб "обчищати" картки українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні помітно почастішали випадки крадіжки з банківських карток.

Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб \"обчищати\" картки українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40

"...два номера телефона – это нужно для того, чтобы можно было сделать дубликат SIM-карты и заблокировать SIM-карту потерпевшего”" - исключительно для препейда, в случае контракта нужно идти к оператору с паспортом в зубах (или руках :) )
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 00:28

Re: Шахраї придумали новий спосіб

В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 01:16

  Gastarbaiter написав:В нормальном банке не сработает схема. Где можно снять деньги без карточки только по паролю?

п2п перевод и не нужен никакой пароль, т.к. он приходит в смс на номер тф.

Схема известна и совсем не нова.
EKO
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